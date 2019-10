Ehrliches Geständnis von Dagi Bee (25)! Eigentlich kennt man die YouTuberin und ihre kleine Schwester Leni Mariee (14) als unschlagbares Doppel. Das war jedoch nicht immer so – auf die Frage eines Fans, in welchen Momenten Dagi genervt von der 14-Jährigen sei, verrät sie nun auf Instagram: "Früher wirklich jeden Tag! Bis sie so sieben, acht wurde, dann war sie erträglich. Davor war sie ein extremes Schreikind und hat wegen allem angefangen zu heulen." Mittlerweile sei Leni aber ganz in Ordnung.



