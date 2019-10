Kaum eine Frau redet derart offen über ihre sexuellen Vorlieben wie Micaela Schäfer (35)! Bereits zum achten Mal ist sie eines der Gesichter der Venus-Erotikmesse, die jährlich in Berlin veranstaltet wird. Doch nicht nur im beruflichen Kontext thematisiert Micaela die Fleischeslust in all ihren Facetten: 2018 gestand sie im Sommerhaus der Stars vor laufenden Kameras, dass sie noch nie einen Orgasmus mit einem Mann gehabt habe und auf die Unterstützung von Sexspielzeug angewiesen sei. Nun enthüllt die Nacktschnecke im Gespräch mit Promiflash: Beim Akt steht sie auf Stiefel!

Bei der Premiere des Musicals Mamma Mia plaudert Mica aus dem Nähkästchen und enthüllt gegenüber Promiflash: "Ich finde, Füße sind die hässlichsten Körperteile an einem Menschen und die sollte man verstecken – auch beim Sex!" Deswegen trage sie während des Liebesspiels Schuhe oder Stiefel. Außerdem hätten die Accessoires weitere Vorteile. "Sie sehen immer cool aus und machen schlankere Beine", findet das Erotikmodel.

Einen großen Nachteil sieht Micaela dennoch bei ihrer sexuellen Vorliebe: Das Tragen von extravagantem Schuhwerk verursache immer mal wieder Krämpfe. "Das kann ganz blöd werden, aber ich mag das", gibt sie offen zu. Sie wisse sich in solchen Situationen aber durchaus zu helfen. "Wenn ich merke, dass ich einen Krampf kriege, entspanne ich irgendwie", erklärt die 35-Jährige. Sie könne recht einfach relaxen und meint, dass Frauen im Gegensatz zu Männern ohnehin konzentrierter bei der Sache wären.

WENN Micaela Schäfer, Reality-TV-Darstellerin

Micaela Schäfer im August 2019

Erotikmodel Micaela Schäfer

