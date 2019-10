Rocco Stark (33) wächst gerade wahrlich über sich hinaus. Seit vergangenem Donnerstag befindet sich der Schauspieler zu Fuß auf dem Weg von Berlin nach München – und zwar joggend. Warum das Ganze: Rocco will seiner Noch-Ehefrau Nathalie beweisen, dass er um sie kämpft. Auf die Frage, wie sehr er sie liebe, antwortete der Sohn von Uwe Ochsenknecht (63) einst: "So sehr, dass ich für dich von Berlin nach München laufen würde." Gesagt, getan. Heute um 17 Uhr erreicht Rocco sein Ziel und ist dann stolzer Läufer von knapp 15 Marathons!

In seiner Instagram-Story nimmt der Boltenhagener seine Community auf seine komplette Reise mit. Schon seit mehr als sieben Tagen verfolgen seine Follower dort, wie Rocco unermüdlich Richtung Süden läuft. Doch seinem Ziel ist er nun endlich nah: "Jetzt geht es in den Endspurt, Leute", lässt der Sport-Liebhaber seine Follower am Freitagmorgen wissen und stellt klar: "Dann habe ich mit dem Höhenunterschied knapp 14,7 Marathons hintereinander absolviert und dann bin ich aber auch echt im Arsch."

Tag und Nacht kämpfte sich der Ladenbesitzer weiter in Richtung seiner Geburtsstadt. Zwischendurch schlief er ab und zu wenige Stunden, doch nie mehr als vier am Stück. Beinahe über die komplette Zeit wurde er von Freunden, die sich um seine Versorgung kümmerten, in einem Auto begleitet.

