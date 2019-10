Schon für den ersten Teil von "Maleficent" stand Sam Riley (39) als Angelina Jolies (44) teuflischer Gefährte Diaval vor der Kamera. Am 17. Oktober läuft mit "Mächte der Finsterns" der Nachfolger in den deutschen Kinos an. Promiflash verrät der Schauspieler nun, warum er bei diesen Dreharbeiten viel entspannter als beim ersten Film war: "Beim ersten Film war ich – eingeschüchtert ist das falsche Wort – aber es war ziemlich überwältigend und sie hat einen ziemlich überwältigenden Look." Der Mann von Alexandra Maria Lara (40) spricht über Maleficent-Darstellerin Angelina.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de