Diese Harry Potter-Szene verzaubert James (33) und Oliver Phelps (33) bis heute! In acht Streifen verkörperten die Briten die chaotischen Zwillinge Fred und George Weasley. Ihre erste große Szene hatten die Twins in "Der Gefangene von Askaban", dem dritten Teil der Filmreihe: Darin übergaben sie Harry (Daniel Radcliffe, 30) die Karte des Rumtreibers – ein magisches Artefakt, mit dem man Menschen und Geheimgänge in Schloss Hogwarts aufspürt. Dieses Requisit, das in der Potter-Ausstellung in Potsdam zu sehen ist, bewegt die Schauspieler bis heute, wie sie Promiflash gegenüber verrieten. "Wir haben das tatsächlich am heißesten Tag des Jahres gedreht, auch wenn es im Film schneit und uns dort sehr kalt sein soll. [...] Die Karte des Rumtreibers jetzt hier zu sehen, bringt so viele Erinnerungen zurück. Das ist echt verrückt", erklärte James in dem Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de