Sucht Alexander Hindersmann (31) wirklich die wahre Liebe? Nachdem der Sonnyboy im Jahr 2018 Die Bachelorette gewonnen hatte, zerbrach die Beziehung zu Rosenlady Nadine Klein (34) recht schnell. In diesem Jahr nahm der 31-Jährige glatt noch einmal an dem Format teil, doch bei Alex und Bachelorette Gerda Lewis (26) sprang kein Funke über. Demnächst geht das Nordlicht auch noch zu Bachelor in Paradise – sucht er wirklich nach der Richtigen oder will er einfach so oft wie möglich ins Fernsehen? Promiflash hat beim Kinga Mathe Pop-up-Store-Opening nachgefragt, wie Gerda ihren Ex-Kandidaten einschätzt.



