Lisas Kuppelshow-Aus schockierte die Fans und sie selbst. Seit Tag eins war die Blondine fester Love Island-Bestandteil – die Männer sahen in ihr jedoch nur eine gute Freundin. Schweren Herzens wählten Yasin, Danilo, Mischa und Co. die Kellnerin in Folge 15 deshalb aus dem Format. Hat sich seit ihrem Exit vor einer Woche liebestechnisch schon etwas bei der 22-Jährigen ergeben? Mit Promiflash hat sie darüber geplaudert!

"Es kann sein, dass ich vielleicht für andere jetzt attraktiver geworden bin. Ich habe mich bislang jedoch noch nicht darauf konzentriert", verrät Lisa im Promiflash-Interview. Abgeschreckt von einer neuen Liebe ist sie nach ihrer erfolglosen Teilnahme bei der Show aber nicht – stattdessen blickt sie optimistisch in die Zukunft: "Ich lasse einfach alles auf mich zukommen und eventuell kommt mir durch Zufall irgendwann der Richtige entgegen. Das wünsche ich mir."

Mit ihrer stets optimistischen und ehrlichen Art hatte Lisa sich zum Publikumsliebling gemausert – ihre Fans waren es auch, die die Beauty nach ihrem überraschenden Aus aufgebaut haben: "Das Feedback von den Zuschauern hat mich emotional umgehauen, es ist nur positiv ausgefallen. Ich bin in Tränen ausgebrochen vor Freude."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II Julia, Samira, Melissa, Lisa und Ricarda, "Love Island"-Kandidatinnen 2019

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Lisa und Philipp auf dem Balkon

Anzeige

RTL II – Magdalena Possert Lisa, "Love Island"-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de