Julia Beautx (20) ist unter die Parfum-Entwicklerinnen gegangen! Seit Anfang September können die Fans den ersten eigenen Duft der YouTuberin erstehen. In einer Abstimmung vor dem Release hatten die Follower sogar selbst entscheiden dürfen, ob der Duft als Parfum Love oder Parfum Dance auf den Markt kommt. Am Ende gewann die Liebes-Variante – aber trägt Julia die auch wirklich tagtäglich selbst? Promiflash hat auf dem Rossmann "Schön für dich" Event in Berlin bei dem Netzstar nachgefragt: "Seitdem ich diese Proben bekommen habe von den zwei Düften, habe ich tagtäglich – also das ist jetzt wirklich kein Scherz – diese zwei Dinger draufgemacht. Und ich trage es immer noch jeden Tag."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de