Patricia Blanco (48) zeigt, was sie kann! Das Reality-TV-Sternchen scheut sich nicht davor, ihre sexy Kurven in der Öffentlichkeit zu präsentieren. So posierte sie als Werbegesicht für die diesjährige Erotikmesse Venus zusammen mit Nacktschnecke Micaela Schäfer (35) leicht bekleidet in Unterwäsche für Plakate. Und auch für einen anderen Job schlüpfte die Ex-Dschungelcamperin in einen heißen Look – und legte eine Performance an einer Pole-Dance-Stange hin!

Wie Bild berichtet, stand Patricia mit ihrem Freund Andreas Ellermann zusammen für einen Werbespot im Stadion von St. Pauli vor der Kamera. Gegenüber dem Blättchen gibt sich die Tochter von Roberto Blanco (82) total selbstbewusst: "Ich bin an einem Punkt, wo ich mich sehr wohl in meinem Körper fühle. Und Erotik ist etwas sehr Schönes." Lange habe sie in ihrem Leben die Erotik vermisst – doch nun lebe sie sie vollkommen. Es sei ihr "zweiter Frühling".

Ihre neu entfachte Sexualität genießt die Promi-Dame derzeit mit ihrem neuen Freund total. In einem früheren Interview schwärmte sie regelrecht von ihrer Beziehung: "Es ist für mich das erste Mal, dass ich so viel für einen Mann empfinde. Ich bin das erste Mal richtig verliebt."

Actionpress/ Keuenhof, Rainer Micaela Schäfer und Patricia Blanco, Venus-Gesichter 2019

Thomas Niedermueller/Getty Images Patricia Blanco, 2015

ActionPress Patricia Blanco und Andreas Ellermann

