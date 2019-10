Über ein Jahr lang hielten Bibi (26) und Julian Claßen (26) das Gesicht ihres Sohnes Lio (1) vor der Öffentlichkeit geheim. Kurz nach seinem ersten Geburtstag entschieden sich die YouTuber allerdings um – sie präsentierten Lios strahlendes Lächeln im Netz. Auf YouTube erklären die beiden, wieso sie ihre Meinung geändert haben. Am Anfang sei es leicht gewesen, Lios Gesicht nicht zu zeigen. "Jetzt ist er gerade eins geworden, er fängt an zu laufen, streckt immer seine Arme aus dem Kinderwagen, will rausgehoben werden. Das macht es nicht mehr so einfach", gesteht Bibi.



