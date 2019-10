Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) schockten ihre Fans vor wenigen Wochen mit ihrer Trennung. Während die Sängerin schnell Ablenkung fand, litt der 29-Jährige still vor sich hin. In dieser Zeit waren vor allem Liams Bruder Chris (36) und dessen Ehefrau Elsa Pataky (43) für ihn da. Doch sie sind mittlerweile nicht mehr gut auf Liams Ex zu sprechen. Ein Insider plauderte gegenüber Radar Online aus, dass sie Miley eine ordentliche Ansage gemacht hätten: "Der Trennungssong, die schmierigen Kampagnen darüber, dass er [Liam] Probleme mit Abhängigkeit habe, dass sie ihm plötzlich immer wieder schreibt – das alles empört sie."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de