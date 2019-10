Krasser Karrierewechsel bei Maitland Ward (42)! Die gebürtige Kalifornierin hatte ihren Durchbruch als Schauspielerin in den 90er-Jahren als Teenie-Star: Zwischen 1994 und 1996 spielte sie in der Soap "Reich und Schön" mit. Am bekanntesten ist Maitland allerdings für ihre Rolle Rachel McGuire aus der Serie "Das Leben und Ich", die sie von 1998 bis 2000 verkörperte. In den letzten zehn Jahren wurde es ruhig um die TV-Darstellerin, nun ist sie endlich mit einem neuen Projekt am Start – jedoch in einem völlig anderem Bereich: Maitland ist jetzt ein Pornostar!

Vergangenen Freitag erschien der Pornoknaller "Drive" in den USA – in der Hauptrolle glänzt der 42-jährige Ex-"Das Leben und Ich"-Star. In einem Interview schwärmte die Nachwuchs-Pornodarstellerin in den höchsten Tönen von dem tiefgründigen Erwachsenenstreifen: "Der Film hat so viele Facetten und der Charakter unterscheidet sich in allem, was ich zuvor gespielt habe", erklärte sie gegenüber InTouch Weekly. Sie habe das Drehbuch gelesen und gedacht, dass es wirklich gut geschrieben sei, erklärte sie weiter.

Die Pornoindustrie scheint unter den Hollywood-Stars immer beliebter zu werden. Erst kürzlich gab das ehemalige Disney-Starlett Bella Thorne (21) völlig überraschend sein Debüt als Porno-Regisseurin bei dem Film "Her & Him": "Der Dreh war ziemlich interessant, weil wir am Set echten Sex hatten, was ich noch nie zuvor gedreht hatte. Es ist eine ziemlich spaßige Umgebung", schwärmte Bella auf YouTube von den Dreharbeiten.

Getty Images Maitland Ward in Los Angeles, Oktober 2014

Getty Images Maitland Ward, Schauspielerin

Getty Images Bella Thorne bei der Premiere von "Joker" in Venedig

