Was für ein spannendes Finale von Love Island! Die dritte Staffel der frivolen Kuppelshow fand am Montagabend ihr Ende. Die Zuschauer hatten die Wahl zwischen vier Paaren. Welchem trauen sie zu, in der Villa wirklich die wahre Liebe gefunden zu haben? Diesen Wettstreit konnten Sidney Wolf und Vivien Michalla für sich entscheiden. Der Schauspieler und die Eiskonditorin strichen damit auch das Preisgeld von 50.000 Euro ein.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags ab 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags ab 22:15 Uhr.



