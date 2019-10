Große Sorge bei Prinz Harry (35)! Seit der Verlobung mit Harry fällt die Ex-Schauspielerin Herzogin Meghan (38) regelmäßig der britischen Presse zum Opfer: Die frischgebackene Mutter wird von Fotografen verfolgt und ständig kritisiert! Da Harrys Mutter Prinzessin Diana (✝36) 1997 während einer Verfolgungsjagd mit Paparazzi in einen Autounfall geriet und dabei starb, macht der 35-Jährige seine Sorgen nun in einem Statement öffentlich! "Meine größte Angst ist es, dass sich die Geschichte wiederholt. [...] Ich habe meine Mutter verloren und jetzt sehe ich, wie meine Frau Opfer derselben mächtigen Kräfte wird." Aus diesem Grund haben Harry und Meghan nun rechtliche Schritte eingeleitet und die britische Zeitung Mail on Sunday verklagt.



