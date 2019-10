Mit dieser Aktion hat Inscope21 (24) alias Nico sich wohl keinen Gefallen getan! Im Netz prahlt der YouTuber gerne mal mit seinem luxuriösen Lebensstil. Doch dieser "kulinarische Ausflug" brachte ihm keine Bewunderer ein: In seiner Instagram-Story präsentierte Nico stolz den Nupay-Baby-Delfin, den er wenig später essen sollte. Dabei gehört das Säugetier einer bedrohten Art an! Doch war diese Aktion wirklich echt oder doch nur ein typischer Prank des Webstars? So oder so erntete er für diese Nummer jetzt einen Riesen-Shitstorm...



