Gesundheits-Update von DominoKati (23)! Vor Kurzem hat die YouTuberin unangenehme Neuigkeiten preisgegeben: Sie leidet an einem Lipödem. Nach ihrer ersten OP erzählt sie Promiflash bei der Glow 2019 in Berlin, wie es ihr aktuell geht: "Es ist noch alles am Heilen, das dauert bis zu einem halben Jahr, sogar manchmal ein Jahr. Das ganze Bein ist immerhin ein Stück weit verletzt innerlich, das darf man nicht vergessen." Aus diesem Grund fällt Kati langes Stehen, wie auf roten Teppichen, schwer. Bleibt zu hoffen, dass sie ihr Leben nach dem zweiten operativen Eingriff im Dezember uneingeschränkt auskosten kann.



