Immer wieder eckt Melanie Müller (31) mit Einblicken in die Erziehung ihrer Tochter Mia Rose (2) im Netz an. Jetzt hat sie endlich für ein Video ihres Nachwuchses durchweg positive Reaktionen erhalten. Zu einem Clip, der Mia spielend inmitten von Pappkartons zeigt, schreibt die Ballermann-Sängerin auf Facebook: "Einfach mal den Müll durchwühlen. Da findet man das beste Spielzeug." Was die Spielsachen ihrer Tochter angeht, ist die baldige Zweifach-Mama offenbar erfinderisch.



