Janine Pink (32) rechnet ab! Nachdem seit einigen Tagen hartnäckig Trennungsgerüchte die Runde machen, ist die Katze jetzt endlich aus dem Sack: Wie die Promi Big Brother-Siegerin in einem emotionalen Interview bestätigt, sind sie und Tobias Wegener (26) tatsächlich kein Paar mehr. Seit Kurzem ist alles aus und vorbei – und im Guten sind die beiden offenbar nicht auseinandergegangen. Ob damit ein potenzielles Liebes-Comeback außer Frage steht?

Beim Sat.1-Frühstücksfernsehen steht Janine nun Rede und Antwort. Im Interview gibt sie nicht nur preis, nicht länger mit dem Ex-Love Island-Hottie zusammen zu sein, sie stellt auch klar, dass es keine Versöhnung geben wird. "Diese Sache ist definitiv durch. Sein Charakter wird sich nicht ändern. Arschloch bleibt Arschloch”, macht sie entschlossen ihren Standpunkt klar. Auch wenn die Situation momentan nicht einfach sei, bemitleidet werden will sie definitiv nicht: "Mitleid will ich nicht! Ich krieg das alleine gebacken! Ich will nur den Mädels sagen da draußen: Lasst euch nicht verarschen!"

Erst vor Kurzem habe die 32-Jährige erfahren, dass die Beziehung allein für die mediale Aufmerksamkeit inszeniert worden sei. "Das war alles nur eine reine PR-Nummer. Ich hab im Nachhinein gehört, dass eine Liebesgeschichte angepeilt werden sollte", erzählt sie weiter.

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink nach dem "Promi Big Brother"-Finale 2019

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, 2019

