Bibi (26) und Julian Claßen (26) sorgten vor wenigen Tagen für eine Premiere. Zum allerersten Mal zeigten sie das Gesicht ihres Sohnes Lio (1) in der Öffentlichkeit. Unter dem Foto, das die beiden YouTuber auf Instagram posteten, sammelten sich sofort begeisterte Kommentare ihrer Kollegen. Dagi Bee (25) schrieb zum Beispiel "Oh kleiner Lio", Sonny Loops prophezeite dem Claßen-Spross sogar eine berufliche Chance: "Er könnte genau so auf die Kinderriegel-Verpackung gedruckt werden."



