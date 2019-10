Und tschüss, Liebeskummer! Liam Hemsworth (29) scheint Miley Cyrus (26) alles andere als nachzutrauern. Während die Blondine in Cody Simpson (22) schon den nächsten heißen Flirt gefunden hat, konzentriert sich ihr Ex ganz auf seine Karriere. So wurde der Schauspieler jetzt bei Dreharbeiten in Kanada gesichtet. Und die dazugehörigen Bilder lassen den Puls der einen oder anderen Frau garantiert schneller schlagen. Denn Liam zeigte am Set seine beachtenswerten Muckis!

Liam hat wieder das Schauspiel-Fieber gepackt! Für die neue TV-Serie "Dodge & Miles" drehte er am vergangenen Montag einige Action-Szenen in Toronto, Kanada. Dies berichtete das US-amerikanische Magazin TMZ. Dank seines ärmellosen Shirts waren seine gut definierten, großen Bizeps bestens zu sehen. Sein für die Szene blutig geschminktes Gesicht setzte der markanten Männlichkeit des 29-Jährigen noch mal eins drauf. Ob Miley auch Gefallen an den Bildern ihres Ex-Mannes findet?

Die Sängerin scheint sich eher auf die Muckis ihrer neuen Eroberung Cody Simpson zu konzentrieren. Mit ihm schwebt sie seit Kurzem auf Wolke sieben. In ihrer Instagram-Story teilte sie ein sexy Foto ihres neuen Lovers. Mit ihrer Bildunterschrift feierte sie nicht nur Cody, sondern auch generell ihren Typ Mann, dem auch Liam perfekt entspricht: "Australier, Check. Muskeln, Check!"

Instagram / codysimpson Cody Simpson und Miley Cyrus im Oktober 2019

Getty Images Liam Hemsworth in San Francisco 2019

Instagram / codysimpson Cody Simpson im Oktober 2019

