Shirin Nikkhah-Shirazi ist in freudiger Erwartung! 2018 kämpfte die Brünette in der Abnehmshow The Biggest Loser ziemlich erfolgreich gegen ihre überflüssigen Kilos – und belegte dort einen stolzen vierten Platz! Nun stellt sich Shirin schon bald einer ganz neuen Herausforderung: Sie erwartet aktuell ihren ersten Nachwuchs! Und allzu lange wird es auch nicht mehr dauern, bis sie diesen dann endlich in den Armen halten kann: "Ich bin jetzt schon wieder in der 19. Schwangerschaftswoche und es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, als ich völlig aufgeregt mit Freudentränen in den Augen meinem Mann den positiven Schwangerschaftstest vor die Nase gehalten habe", erklärte sie in einem Instagram-Posting.



