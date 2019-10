Seit einigen Monaten sind Denise Kappès (29) und Henning Merten ein glückliches Paar. Ihr Patchwork-Glück genießen die beiden in vollen Zügen und teilen ihre Familienmomente fast täglich mit ihrer Community. Erst kürzlich entdeckten Fans dann aber ein ziemlich eindeutiges Detail in Hennings Instagram-Story: In der Küche steht ganz unverblümt ein Schwangerschaftstest. Ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin etwa schwanger von Anne Wünsches (28) Ex-Freund?



