Das war's für Bastian Schweinsteiger (35)! Schon seit seiner Kindheit ist der Fußball einer der wichtigsten Dinge im Leben des 35-Jährigen. Ab 2002 kickte er beim FC Bayern München, wurde bereits 2004 in den Kader der deutschen Nationalmannschaft aufgenommen und verpflichtete sich in den vergangenen Jahren noch dem amerikanischen Fußballverein Chicago Fire. Jetzt hat der Sportler allerdings einen wichtigen Entschluss gefasst: Mit einem Instagram-Posting gab er bekannt, dass er seine Profikarriere bald an den Nagel hängen wird.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de