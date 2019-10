Gut Ding will Weile haben – davon könnte wohl auch Ex-Love Island-Kandidatin Jules ein Liedchen singen! Vor acht Monaten ließ sich die Kuppelshow-Bekanntheit ihre Nase richten – auf das endgültige Resultat wartet sie aber bis heute, wie Promiflash bei der Glow 2019 in Berlin erfahren hat: "Ist tatsächlich noch nicht alles abgeschwollen. [...] Ich habe noch so ein bisschen Schwellung." Bereut habe sie den Eingriff aber nie!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de