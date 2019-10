Anfang 2020 startet eine neue Staffel Dschungelcamp – und Bild will bereits jetzt die potenziellen Kandidaten kennen. Unter ihnen: Laura Müller (19) – die Freundin von Michael Wendler (47)! Aber was sagt die Influencerin zu den Urwald-Gerüchten? "Nein, ich gehe nicht ins Dschungelcamp 2020", behauptet sie auf Instagram. Und auch ihr Freund Michael, der vor fünf Jahren selbst im Urwald war, dementiert im Netz eine Teilnahme seiner Freundin: "Meine Laura geht nicht in den Dschungel. Ich möchte meine Freundin nicht denselben Anfeindungen aussetzen, wie ich sie 2014 erlebt habe! Laura ist ein wundervoller und liebenswerter Mensch und ich liebe sie von ganzem Herzen – was wäre ich also für ein Freund, der sie nicht vor so einer Show beschützt?"



