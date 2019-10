Dagi Bee (25) feiert YouTube-Jubiläum! Vor sieben Jahren veröffentlichte der Netz-Star sein allererstes Video auf der Plattform – zum Thema No-Gos bei Jungs. Jetzt erinnert Dagi sich an ihre Anfänge zurück und weiß, welcher Person sie ihren heutigen Erfolg vor allen Dingen zu verdanken hat: "Danke an LionT, der mich zu all dem ganzen 'Internet-Zeugs' gebracht hat. Ohne dich wäre ich wahrscheinlich nicht hier."

