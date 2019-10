Ginger Costello macht sich für Janine Pink (32) stark! Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin lernte Tobias Wegener (26) bei Promi Big Brother kennen und nach Janines Sieg verließen die beiden die Show sogar als Paar. Seit wenigen Tagen ist jedoch alles aus und vorbei. Der einstige Love Island-Teilnehmer soll seine Ex-Freundin betrogen haben. Ihre PBB-Kollegin Ginger ist nun überzeugt, dass Tobi nie echte Gefühle für Janine gehabt habe!

Beim Kiss Cup 2019 in Berlin behauptet die Ehefrau von Bert Wollersheim (68) im Promiflash-Interview, dass die Trennung sie überrascht habe – im Haus hätten Janine und Tobi noch wie ein Herz und eine Seele gewirkt. Nach den Fremdgehgerüchten habe Ginger aber ihre Freundin angerufen und Janine habe ihr dann alles erzählt. "Ich bin vom Glauben abgefallen. [...] Warum macht er so etwas? Er hat so auf große Liebe gemacht. Das hat er alles nur gemacht, weil das Management ihm das vorgeschrieben hat", ist sie sich sicher und fügt hinzu: "Dass er das alles nur für Aufmerksamkeit und Show gemacht hat, geht gar nicht. Er ist ein Arschloch."

Auch Janine glaubt mittlerweile, dass ihr Ex es niemals ernst mit ihr gemeint habe: "Das war alles nur eine reine PR-Nummer. Ich hab im Nachhinein gehört, dass eine Liebesgeschichte angepeilt werden sollte." Tobias habe ursprünglich ein Techtelmechtel mit Evanthia Benetatou (27) im PBB-Haus eingehen wollen – doch die ehemalige Bachelor-Finalistin hatte offensichtlich kein Interesse an ihm.

Sat.1 / Promi Big Brother Tobias Wegener und Janine Pink bei "Promi Big Brother" 2019

Anzeige

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink beim "Promi Big Brother"-Finale

Anzeige

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink, Reality-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de