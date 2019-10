Im März starb Luke Perry (✝52) völlig überraschend an den Folgen eines Schlaganfalls. Heute wäre der beliebte Schauspieler eigentlich 53 Jahre alt geworden. Pünktlich dazu ging nun seine Tribut-Folge bei der Serie Riverdale online. Dort hatte der Netflix-Star bis zuletzt die Rolle des Fred Andrews gespielt. Auch in der Serie stirbt sein Charakter. Wie dies geschieht? Der TV-Vater von Archie Andrews (KJ Apa, 22) hilft jemandem bei einer Auto-Panne und wird dabei selbst von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst. Da Luke diese Szenen nicht mehr selbst spielen konnte, erfährt man von seinem Fernseh-Tod per Telefon.



