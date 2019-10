Patrick Fabian (32) und Lea sind zum ersten Mal ohne ihre Tochter unterwegs! Seit wenigen Wochen schweben der Berlin - Tag & Nacht-Star und seine Freundin im Baby-Glück. Zum Kiss Cup kommen die beiden ohne ihren Nachwuchs und Promiflash will wissen, wie der erste Abend ohne Baby läuft: "Also jetzt in dem Moment, wo man das erste Mal getrennt ist vom Baby, denkt man natürlich schon: 'Oh geht's dem Baby gut, fehlt ihm irgendwas'", gibt Patrick zu.



