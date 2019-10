Seltener Mama-Einblick von Sila Sahin (33)! Aktuell ist in dem Leben von der Schauspielerin so Einiges los: Erst Ende Juni konnte sie ihren zweiten Sohn auf der Welt begrüßen! Das Mama-Dasein dürfte eigentlich alles andere als kräfteschonend sein – dennoch tut sich Sila momentan mit dem Schlafen schwer, wie sie nun mit einem Instagram-Posting verriet: "Mein Körper und ich wollen schlafen, aber mein Kopf will gerne wissen, ob Pinguine Knie haben." Wer nun aber denkt, dass das mit dem neuen Familienzuwachs zu tun hat, liegt falsch. Während im Kopf der Brünetten die Gedanken kreisen, schläft ihr Söhnchen seelenruhig auf ihrer Brust.

