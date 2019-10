Dieses Foto versetzte Jana Kramer einen Stich ins Herz! Im vergangenen März hatte ihr Mann Mike Caussin (32) ein krasses Geheimnis gelüftet: Er leidet unter Sexsucht. Diese Krankheit stellte die Beziehung des Paares auf eine harte Probe. Doch sie haben zusammengehalten und die schwere Zeit durchgestanden. Umso schmerzlicher war es für die Schauspielerin, als sie kürzlich ein Oben-ohne-Bild auf dem Handy ihres Mannes fand – hatte er etwa einen Rückfall?

In ihrem gemeinsamen Podcast Whine Down sprachen Jana und Mike ganz offen über die Entdeckung der Aufnahme. Der Profi-Footballer erklärte, dass er das Pic von einer fremden Frau geschickt bekommen hatte und direkt löschte, um seine Partnerin nicht beunruhigen. Die war daraufhin total verletzt. "Ich dachte nur: 'Es passiert schon wieder. Ich bin so ein verdammter Idiot. Ich will dieses Leben nicht mehr führen. Wir sind gerade erst in dieses wunderschöne Haus gezogen und haben ein zweites Kind bekommen, wir haben einfach so hart gekämpft'", erklärte sie. Mike zeigte sich total verständnisvoll, denn sie hätten in der Vergangenheit vereinbart, keine Nachrichten oder Fotos zu löschen.

Mittlerweile scheint sich ehemalige One Tree Hill-Darstellerin wieder gefasst zu haben. Auf Instagram teilte sie zwar ein verheultes Selfie, betonte aber, dass zwischen ihr und Mike wieder alles in Ordnung sei. "Wir sind stärker dadurch geworden. Ich liebe euch alle und danke euch für eure Unterstützung", ließ sie ihre Follower wissen.

Getty Images Jana Kramer beim Launch-Event von TellTale

Getty Images Jana Kramer mit ihrem Mann Mike Caussin

Instagram / kramergirl Jana Kramer im Oktober 2019

