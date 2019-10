Anne Wünsche (28) wagt einen luxuriösen Neustart in Berlin! Mit ihren beiden Töchtern und ihren Hunden bezieht die Influencerin zurzeit eine neue Bleibe in Berlin. Ihren Fans gibt Anne in einem YouTube-Video nun erste Einblicke in die Unterkunft – und dürfte damit sicher so manchen Follower grün vor Neid werden lassen: Die gigantische Wohnfläche ihres neuen Domizils verfügt nicht nur über eine riesige Dachterrasse, sondern auch über ein separates Ankleidezimmer und einen tollen Ausblick auf den Fernsehturm.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de