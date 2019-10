Versöhnliche Worte von Danilo Cristillis Mama! Mit der Absicht, ihrem Sohn die Augen zu öffnen, crashte sie neulich dessen Love Island-Date mit Kuppelkollegin Dijana Cvijetic. Nach Ansicht von Danilos Mama habe die Schweizer Schönheit nur mit dem 22-Jährigen gespielt! Diese harten Worte sind ihr nun im Nachhinein unangenehm – und ihre Meinung über Dijana hat sich komplett gewandelt. "Die kamen mir entgegen, total süß. Die waren eine Einheit, glücklich, Ausstrahlung – es hat einfach alles gestimmt da am Flughafen", erinnert sie sich in Danilos Instagram-Story an den Moment, in dem sie die Turteltauben nach den Dreharbeiten zu dem Flirtformat vom Flughafen abholte.



