Noch in diesem Monat wird Vanessa Stanat ihren Verlobten Roman Tamkan heiraten. Kurz vorher, bei einem eigentlich entspannten Urlaub auf Mallorca, wurde die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin von ihrer Freundin Sarah Almoril (21) ordentlich überrascht. Zusammen feierten sie Vanessas Junggesellinnenabschied – inklusive heißer Stripper-Einlage. Was spaßig aussah, war dem Model allerdings ein wenig unangenehm, wie es nun gegenüber Promiflash verriet.



