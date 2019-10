Und die Auszeichnung in der Kategorie "Reichweitenstärkster Influencer des Monats September" geht an: Riccardo Simonetti! Die Website onlinemarketing.de stellte in Zusammenarbeit mit InfluencerDB die Top 15 der besten Instagram-Post-Performances im deutschsprachigen Raum zusammen. Zwei Veröffentlichungen des einstigen Modebloggers schafften es aus Siegertreppchen. Das Selfie mit Farina Opoku alias Novalanalove, das am Tag ihrer Hochzeit entstanden ist, ist mit einer Post-Performance von 4,54 absoluter Spitzenreiter – die Reichweite, die Riccardo erlangte, war folglich 4,54-mal so hoch wie der Durchschnitt aller Posts.



