Denise Mski (19) zieht in ihre erste eigene Wohnung! Erst kürzlich schockierten die Influencerin und YouTube-Star Jonas Ems (22) die Fans mit ihrer Trennung. Die Blondine zog daraufhin aus der gemeinsamen Wohnung aus. Jetzt hat sie endlich eine neue Bleibe gefunden. "Die Vorbereitungen für den Umzug sind schon in vollem Gange und ich kann’s nicht erwarten euch (hoffentlich bald) das Endergebnis zu zeigen", freut sie sich auf Instagram. Jonas genießt derweil das Leben im Männer-Haushalt. Im Promiflash-Interview gesteht er: "Also jetzt lernt man auch wieder ein bisschen zu schätzen, dass es cool ist, irgendwie alleine da rumzuhängen."



