Dieses Thema geht ihr so langsam auf die Nerven! Seit fast zwei Jahren sind Sarah (28) und Dominic Harrison (28) stolze Eltern der kleinen Mia Rose (1). Fans fragen sich aber so langsam, wann denn weiterer Nachwuchs kommt. Genau das geht der Influencerin so langsam auf den Geist. "Wenn irgendwann der Zeitpunkt ist und wir Nachwuchs erwarten, werdet ihr das irgendwann mal von uns mitgeteilt bekommen", macht die 28-Jährige etwas aufgebracht in einem YouTube-Video deutlich.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de