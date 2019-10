Saskia Beecks (31) und Jessica Paszka (29) haben sich offenbar gesucht und gefunden! Die beiden lernten sich im Sommer bei einem gemeinsamen Job kennen. Seitdem sind die TV-Stars enge Freundinnen. Im Promiflash-Interview auf der Glow in Berlin verriet die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin, was sie besonders an ihrer BFF schätzt: "Das ist auf jeden Fall der Humor und ihre Unkompliziertheit. Also, dass ich mit ihr eigentlich so sein kann, wie ich bin und sie auch vor mir so sein kann."



