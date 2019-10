Bereits drei Jahre ist sie tot – und ein Urteil ist noch immer nicht greifbar: Im Sommer 2016 soll die ehemalige Schwer verliebt-Kandidatin Sarah H. (✝32) von ihrem damaligen Lebensgefährten Axel G. in seinem Haus in Alt Rhese zu Tode gefoltert worden sein. Der IT-Fachmann wurde 2017 zu fünf Jahren Haft verurteilt. Er legte jedoch Revision ein. Ein endgültiges Urteil war für vergangenen September angesetzt – doch nun soll es erst in 2020 gefällt werden.

Wie ein Sprecher des Landgerichtes Neubrandenburg gegenüber dem Nordkurier mitteilte, könne man frühestens im Januar 2020 mit einem Urteil in dem Verfahren rechnen. Laut der Zeitung seien weitere Beweisanträge die Ursache für die Verzögerung: Es müssten weitere Zeugen aus dem Ort, dem Umfeld des Angeklagten, der Justiz, der Polizei und der Behörde gehört werden.

Nach der Revision solle mithilfe von Zeugen und einem psychiatrischen Gutachten geklärt werden, ob der Angeklagte komplett schuldunfähig gewesen war oder nicht. Axel G. wurde im Februar aus der Untersuchungshaft entlassen. Da der Haftbefehl aufgehoben ist, muss er das Gericht auch nicht über seinen Aufenthaltsort informieren.

Promiflash Axel G. und sein Anwalt Henning Köhler im Landgericht Neubrandenburg

Facebook / Sarah Heinrich Sarah Heinrich, ehemalige "Schwer verliebt"-Kandidatin

Promiflash Axel G. vor dem Gericht Neubrandenburg

