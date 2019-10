Heitere Harmonie oder Zeter und Mordio bei Elena Miras (27) und Mike Heiter zu Hause? Bei Das Sommerhaus der Stars flogen zwischen den ehemaligen Love Island-Kandidaten öfter mal die Fetzen. Immer wieder kam das spanische Temperament der Schweizerin zum Vorschein: Sie knallte ihrem Partner unbarmherzig Beleidigungen an den Kopf! In den eigenen vier Wänden sehe das allerdings ganz anders aus: "Jeder, der uns auch kennt, weiß genau, dass wir im Privaten gar nicht so sind. Also, wir streiten nicht jeden Tag, wir verfluchen uns praktisch nie", plaudert die 27-Jährige im Interview mit Promiflash aus.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de