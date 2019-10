Fans, Kollegen und Angehörige von Alphonso Williams (✝57) stehen unter Schock: Der ehemalige DSDS-Star ist an Prostatakrebs verstorben. Seine Familie befindet sich in tiefster Trauer. Der Sänger war nämlich nicht nur ein Bühnenstar, sondern auch ein absoluter Familienmensch. Im Promiflash-Interview schwärmte er vor einigen Monaten noch rührend von seiner Frau. Im Promi Big Brother-Container hielt er es ohne seine Liebste kaum aus. "Meine Frau habe ich tüchtig vermisst. Ich bin richtig hart an meine Grenzen gekommen", meinte er damals.



