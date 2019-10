Anne Wünsche (28) gewährt mal wieder sexy Urlaubseinblicke! Momentan lässt sich die YouTuberin zusammen mit ihren Töchtern Miley und Juna und ihrer Mama auf Teneriffa die Sonne auf den Bauch scheinen. Und was darf da natürlich nicht fehlen? Richtig: die perfekten Bikini-Schnappschüsse! Seit Tagen versorgt Anne ihre Community mit heißen Aufnahmen. Zuletzt rekelte sie sich nun ganz lasziv am Strand.

Bei diesem Anblick bekommt bestimmt so mancher User Schnappatmung. In ihrem schwarzen Zweiteiler legte sich die Influencerin in den Sand, während sich im Hintergrund leichte Wellen ihren Weg bahnten – und tada: Das ultimative Badenixen-Pic ist im Kasten. Doch ein weiteres Foto beweist, dass sich die traumhafte Kulisse nur wenige Sekunden später als äußerst tückisch erwiesen hat. Die 28-Jährige wurde vom Wasser verschlungen – Schlamm inklusive.

Anne nahm die Panne aber mit Humor. "Na ja, bin ja selbst schuld. Aber wichtig ist, dass man dann auch über sich selbst lachen kann. Danach hatte ich überall den schwarzen Sand kleben, sah übrigens mindestens genauso super aus", witzelte die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin in der Bildunterschrift.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern Juna und Miley

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche am Strand von Teneriffa, Oktober 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, YouTuberin

