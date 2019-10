Serkan Yavuz (26) hat sich ein großes Ziel gesetzt! Der Bachelor in Paradise-Kandidat will seinen Body transformieren. "Ich mache aus dem Ganzen so was wie ‘ne Challenge und setze mir zum Ziel, dass ich bis Anfang nächsten Sommer auf jeden Fall diesen Körper, diesen Spielzeug-Körper, den ich noch habe, richtig definieren werde und richtig aufbauen werde”, verkündet er auf Instagram. Haben diese Pläne etwas mit der Kritik der Rosen-Ladys zu tun? Im TV finden einige, dass Serkan äußerlich nicht ganz mit der männlichen Konkurrenz mithalten könne.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de