Wann und wo hatten Elena Miras (27) und Mike Heiter denn jetzt ihr erstes Mal? Vergangenen August zeigten sich die beiden in Das Sommerhaus der Stars erstmals als Pärchen im TV. Sie hatten sich während der Dreharbeiten der ersten Love Island-Staffel kennengelernt, waren aber erst danach zusammengekommen. Laut ihrer Aussage müsste ihr kleines Töchterchen Aylen in ihrer ersten gemeinsamen Nacht entstanden sein. Ein Spiel im Sommerhaus sorgte diesbezüglich für Verwirrung: Viele Zuschauer glauben, verstanden zu haben, dass Elena und Mikes Sex-Premiere in einem Auto stattgefunden hat!

In einer Sommerhaus-Challenge musste Elena ihrem Mike Fragen über ihre Partnerschaft stellen – zum Beispiel: "Nach wie vielen Dates hatten wir das erste Mal Sex?" Der durchtrainierte Hottie gab daraufhin das zweite oder dritte Treffen an, um dann die patzige Antwort seiner Partnerin zu bekommen: "Beim ersten Mal. Im Auto war ein Date?" Kein Wunder, dass viele Fans davon ausgingen, die Kuppelshow-Stars hätten tatsächlich im Wagen ihre erste gemeinsame Nacht verbracht. Im Promiflash-Interview klärten die beiden nun auf: Nein, es gab nie Auto-Beischlaf!

Diese Geschichte ist ein Missverständnis, wie Mike offenbarte: "Ich habe Elena mit dem Auto abgeholt. Für mich war das Date Nummer eins. Sie sagt aber, das ist kein Date. Ein paar Tage später habe ich sie noch mal mit dem Auto abgeholt. Und dann war das für mich das zweite Date. Und dann beim dritten Date waren wir in München. Da waren wir auch im Hotel zusammen und dann kam es halt dazu." Damit ist diese Frage endlich geklärt.

