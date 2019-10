Steckt in Ginger Costello ein kleiner Personal Trainer? Während das Model selbst glücklich mit Bert Wollersheim (68) verheiratet ist, traf ihre gute Freundin Janine Pink (32) kürzlich ein schwerer Schlag: Die Beziehung der Promi Big Brother-Siegerin zu Container-Mitstreiter Tobias Wegener (26) zerbrach. Wie frustriert sie von der gescheiterten Lovestory ist, machte die Verlassene bereits mehrfach deutlich. Ginger fürchtet nun um ihre Linie und will Janine in Form halten!

Beim Kiss Cup ging es kürzlich sportlich zu: Sowohl Ginger als auch Janine kickten bei dem Event in Berlin mit. Wenn es nach der Blondine geht, sollte ihre Ex-PBB-Kollegin diesen Weg als Single-Dame weiter verfolgen – das verriet sie Promiflash mit einem Augenzwinkern am Rande der Veranstaltung und spielte dabei auf Janines Vorliebe für kalorienreiche Süßigkeiten an. "Jetzt muss sie mal ein bisschen auf ihre Figur achten, denn sie ist jetzt wieder frei auf dem Markt erhältlich. Deswegen machen wir Janine jetzt fit und suchen ihr einen richtig tollen Mann, der auch zu ihr passt", erklärte die 33-Jährige.

Schon bei "Promi Big Brother" hatte Janine kein Geheimnis aus ihrer Liebe für Schokolade gemacht und erklärte nach der Trennung, nun brauche sie eine Extraportion Süßes. Das weiß auch Ginger und befürchtete scherzhaft, die Sächsin müsse sich nun bald beim Abnehm-Format The Biggest Loser anmelden. "Janine braucht einen Mann, der ein bisschen so ist wie sie, aber sie trotzdem auch ein bisschen in den Arsch tritt. Sonst müssen wir leider nächstes Jahr die Janine bei 'The Biggest Loser' sehen wegen ihrer Schokoladensucht", witzelte Ginger.

Getty Images Tobias Wegener und Janine Pink beim "Promi Big Brother"-Finale

ActionPress / Tamara Bieber Janine Pink beim Kiss Cup 2019

Instagram / ginger.costello.wollersheim Aurelio Savina, Janine Pink und Ginger Costello-Wollersheim, 2019

