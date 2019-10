Steht Vanessa Stanat auch heute noch hinter ihrer Exit-Entscheidung? Dieses Jahr entschloss sie sich als erste Kandidatin in der Geschichte der Show, Germany's next Topmodel kurz vor dem Finale zu verlassen. Gegenüber Promiflash verrät das Model nun: "Ich muss sagen, ich habe nie an der Entscheidung gezweifelt, dass ich aus der Sendung ausgetreten bin." Sie sei froh darüber, diesen Schritt gegangen zu sein und stehe noch immer dazu.



