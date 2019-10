Jenny Frankhauser (27) hat in Sachen Liebe in den vergangenen Monaten eine Menge durchgemacht. Die Trennung von ihrem Ex Hakan Akbulut verlief alles andere als harmonisch. Wie Promiflash von einem Insider erfahren hat, scheint die Ex-Dschungelqueen jetzt aber endlich wieder frisch verliebt zu sein. Ihr Neuer Freund soll Steffen heißen und in ihrer Heimatstadt Ludwigshafen wohnen. Im Netz hat Jenny die Gerüchteküche sogar selbst schon ziemlich angeheizt.



