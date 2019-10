Bei Gerda Lewis (26) und ihrem Freund Keno Rüst ist Schluss! Erst vor wenigen Wochen übergab die Kölnerin dem Projektingenieur im großen Finale von Die Bachelorette ihre letzte Rose. Seitdem war das Paar unzertrennlich. Egal, ob in den sozialen Netzwerken oder auf dem roten Teppich – die zwei wirkten total glücklich und verliebt. Doch nun gab die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin überraschend die Trennung bekannt. "Ich möchte euch mitteilen, dass Keno und ich uns getrennt haben. Wir haben schon während des L.A.-Urlaubs beschlossen, in Zukunft getrennte Wege zu gehen", erklärte sie in ihrer Instagram-Story.

