Die Love Island-Stars feierten fette Reunion in Köln! Am vergangenen Wochenende versammelten sich fast alle Gesichter der dritten Staffel in der Rheinmetropole, um ordentlich abzufeiern. Dabei wurde getrunken, getanzt und jede Menge Selfies gemacht, wie die Instagram-Storys von Dijana, Danilo und Co. zeigten. Nur eine konnte nicht dabei sein: Ricarda musste das Bett hüten – eine Versöhnung mit Ex Mischa ist also erst mal vertagt.

Instagram / denise.loveisland2019 Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de