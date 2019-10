Ariana Grande (26) sorgte jetzt für ein absolutes Musik-Spektakel in Berlin. Die Sängerin kam für einen Gig in die Hauptstadt und das ließen sich Promis und Influencer natürlich nicht entgehen. Wie jede Menge Instagram-Storys beweisen, war die Stimmung während des Konzerts bombastisch. Da hielt es selbst Mandy Capristo (29), Riccardo Simonetti, Novalanalove, Clea-Lacy Juhn (28) und Co. nicht mehr auf ihren Plätzen...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de